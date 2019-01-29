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СНГ 29.01.2019 13:14

Украина пока не уведомила исполком СНГ о выходе из трех соглашений в рамках Содружества

Украина пока не уведомила Исполком СНГ о решении выйти из трех экономических соглашений, сообщил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Мы знаем из сообщений средств массовой информации, что в Киеве якобы такое решение принято, но официальных документов о выходе из этих соглашений мы пока не получали", - сказал С.Лебедев журналистам в Минске во вторник.

На прошлой неделе стало известно, что правительство Украины приняло решение о прекращении участия Киева в трех соглашениях по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках СНГ - о межгосударственном обмене экономической информацией, обмене информацией и сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности.

Согласно решению украинского правительства, МИД Украины должен известить исполком СНГ о прекращении действия этих трех соглашений для Киева.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СНГ, ИСПОЛКОМ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]