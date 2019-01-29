Украина пока не уведомила исполком СНГ о выходе из трех соглашений в рамках Содружества

Украина пока не уведомила Исполком СНГ о решении выйти из трех экономических соглашений, сообщил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Мы знаем из сообщений средств массовой информации, что в Киеве якобы такое решение принято, но официальных документов о выходе из этих соглашений мы пока не получали", - сказал С.Лебедев журналистам в Минске во вторник.

На прошлой неделе стало известно, что правительство Украины приняло решение о прекращении участия Киева в трех соглашениях по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках СНГ - о межгосударственном обмене экономической информацией, обмене информацией и сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности.

Согласно решению украинского правительства, МИД Украины должен известить исполком СНГ о прекращении действия этих трех соглашений для Киева.