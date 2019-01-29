В США считают, что приостановка участия в ДРСМД освобождает Вашингтон от обязательств в рамках договора

Приостановка участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) освободит США от обязательств в рамках этого документа, заявила замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

"Как мы и говорили, мы приостановим свое участие на шесть месяцев, в течение этого времени Россия может вернуться в рамки договора. Но это освобождает нас от обязательств, так что мы сможем заниматься исследованиями и разработкой систем, аналогичных тем, которые сейчас поставлены Россией на вооружение", - сказала А.Томпсон в интервью радиостанции "Дойче велле".

На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва исходит из того, что на период приостановки США их участия в ДРСМД данный договор остается обязательным для исполнения.

"На практике это означает, что на период так называемой приостановки договор продолжит свое действие, оставаясь обязательным для сторон", - сказал в минувшую среду С.Рябков на брифинге для военных атташе.

Ранее А.Томпсон заявила, что США 2 февраля приостановит участие в ДРСМД с последующим через полгода выходом из договора, если Москва не уничтожит ракету 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает соглашение.

Россия эти обвинения отвергает и выдвигает США встречные претензии в несоблюдении ДРСМД.

В частности, Москва считает, что установленные в Румынии американские системы ПРО могут быть оборудованы нарушающими договор ракетами.

На вопрос, может ли Россия проверить эти пусковые установки на предмет их соответствия ДРСМД, замгоссекретаря ответила: " Конечно, может".

"Право нерегулярно проверять системы другой стороны - это часть договора", - отметила А.Томпсон.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 г. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Президент США Дональд Трамп объявил 20 октября о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателями нарушает договор.

Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил М.Помпео, приостановят своё участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование.

Россия эти обвинения отвергает и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Россия и США ранее неоднократно проводили консультации по ДРСМД, на которых обсуждались взаимные претензии, но стороны остались на своих позициях.