Президент Молдавии отправляется с рабочим визитом в Москву

Президент Молдавии Игорь Додон во вторник вечером отправляется с рабочим визитом в Москву, в ходе которого рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В рамках рабочего визита запланирована встреча с президентом России, Владимиром Путиным, где, в том числе будут обсуждаться вопросы торгово-экономических отношений и нынешней ситуации с транзитом молдавских грузов через территорию Украины", - сказал И.Додон журналистам.

Он напомнил, что в 1 января Россия сняла пошлины на некоторые категории продукции из Молдавии, но теперь ввозиться они должны в обход территории Украины. "Это накладно для наших производителей", - отметил президент Молдавии.

Он выразил уверенность, что решение этой проблемы будет найдено.

"Я подготовил ряд предложений. Есть варианты, как решить эту проблему. Мы их обсудим и примем решение", - подчеркнул И.Додон.

Он сообщил, что также планируется встреча и с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая намечена на четверг, 31 января.

По словам И.Додона, возможно, в ходе встречи будет обсуждаться новая дата визита предстоятеля Русской церкви в Молдавию.

Визит был запланирован на октябрь прошлого года, но в последний момент был перенесен на 2019 год.