Президент Молдавии отправляется с рабочим визитом в Москву

Президент Молдавии Игорь Додон во вторник вечером отправляется с рабочим визитом в Москву, в ходе которого рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В рамках рабочего визита запланирована встреча с президентом России, Владимиром Путиным, где, в том числе будут обсуждаться вопросы торгово-экономических отношений и нынешней ситуации с транзитом молдавских грузов через территорию Украины", - сказал И.Додон журналистам.
Он напомнил, что в 1 января Россия сняла пошлины на некоторые категории продукции из Молдавии, но теперь ввозиться они должны в обход территории Украины. "Это накладно для наших производителей", - отметил президент Молдавии.
Он выразил уверенность, что решение этой проблемы будет найдено.
"Я подготовил ряд предложений. Есть варианты, как решить эту проблему. Мы их обсудим и примем решение", - подчеркнул И.Додон.
Он сообщил, что также планируется встреча и с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая намечена на четверг, 31 января.
По словам И.Додона, возможно, в ходе встречи будет обсуждаться новая дата визита предстоятеля Русской церкви в Молдавию.
Визит был запланирован на октябрь прошлого года, но в последний момент был перенесен на 2019 год.
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