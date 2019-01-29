Наблюдатели от СНГ не будут работать на выборах президента Украины - Лебедев

Киев не пригласил наблюдателей от СНГ для мониторинга кампании по выборам президента Украины, сообщил председатель Исполкома Содружества Сергей Лебедев журналистам в Минске во вторник.

"Киев отказался от участия в наблюдении в рамках СНГ. Поэтому мы никаких приглашений для наблюдения не получали", - сказал С.Лебедев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Исполком СНГ получил уведомление от Киева, что он не будет приглашать наблюдателей от Содружества на предстоящих в 2019 году выборах президента Украины. В то же время С.Лебедев выражал надежду, что после объявления даты выборов позиция властей Украины может измениться.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.