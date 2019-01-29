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СНГ 29.01.2019 14:02

Наблюдатели от СНГ не будут работать на выборах президента Украины - Лебедев

Киев не пригласил наблюдателей от СНГ для мониторинга кампании по выборам президента Украины, сообщил председатель Исполкома Содружества Сергей Лебедев журналистам в Минске во вторник.

"Киев отказался от участия в наблюдении в рамках СНГ. Поэтому мы никаких приглашений для наблюдения не получали", - сказал С.Лебедев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Исполком СНГ получил уведомление от Киева, что он не будет приглашать наблюдателей от Содружества на предстоящих в 2019 году выборах президента Украины. В то же время С.Лебедев выражал надежду, что после объявления даты выборов позиция властей Украины может измениться.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, СНГ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]