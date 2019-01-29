Латиноамериканский парламент призвал к невмешательству во внутренние дела Венесуэлы

Латиноамериканский парламент выступил с заявлением, в котором отмечается недопустимость какого-либо вмешательства внешних сил в ситуацию в Венесуэле.

"Латиноамериканский парламент отвергает любую попытку внешнего вмешательства, прямого или косвенного, во внутренние дела Боливарианской республики Венесуэла", - говорится в документе, распространенном на странице организации в Facebook.

В то же время в нем содержится призыв к региональному сообществу направлять усилия "на сотрудничество с Венесуэлой ради преодоления внутреннего социально-экономического кризиса, от которого страдает эта страна".

"Мы настоятельно обращаемся к сторонам конфликта в Венесуэле с призывом начать в как можно более краткий срок конструктивный диалог во благо всего венесуэльского народа", - подчеркивается в заявлении.

Латиноамериканский парламент объединяет 23 страны Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ на это Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. В свою очередь, Х.Гуаидо выпустил заявление, в котором заявил, что призывает всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэле.

Среди тех, кто поддержал Н.Мадуро в создавшейся ситуации, - Мексика, Куба, Боливия и Турция.