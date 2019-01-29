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СНГ 29.01.2019 12:37

Заседание СМИД СНГ состоится 5 апреля в Москве

Очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств пройдет 5 апреля в Москве, сообщил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев журналистам во вторник.

"Сегодня на заседании Совета постоянных полномочных представителей состоится обсуждение проекта повестки дня заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое планируется провести 5 апреля в Москве",- сказал С.Лебедев.

По словам председателя Исполкома Содружества, он уже провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, на котором были обсуждены вопросы предстоящего заседания.

Как уточнил С.Лебедев, одной из главных тем будет согласование позиций стран СНГ в международных организациях. "Традиционно будет рассмотрен вопрос о межмидовских консультациях", - добавил он.

В проект повестки заседания СМИД также включены вопросы, касающиеся координации международных отношений в сфере фундаментальных исследований, укрепления сотрудничества в правоохранительной сфере и борьбе с преступностью, сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и воинскими памятниками Великой Отечественной войны.

С.Лебедев также сообщил, что уже известна дата следующего заседания СМИД СНГ - оно пройдет 10 октября 2019 года в Ашхабаде.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СНГ, СМИД, ПОВЕСТКА


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