Спецслужбы Казахстана задержали двух участников инцидента на границе с Киргизией

Задержаны два участника инцидента на границе с Киргизией, в результате которого погиб один человек, они являются гражданами Казахстана, сообщил во вторник заместитель председателя казахстанского Комитета нацбезопасности Дархан Дильманов.
"Мы сейчас двоих задержали", - сказал Д.Дильманов на расширенном заседании комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности в Астане.
По его словам, пойманные нарушители, так же как и их погибший от рук киргизских пограничников товарищ, "являются гражданами Республики Казахстан".
"Из них (троих нарушителей - ИФ-К) двое ранее привлекались к уголовной ответственности за нарушение государственной границы. То есть они ходили на территорию Кыргызстана неоднократно. Оба были осуждены условно на шесть месяцев - и тот, кто погиб, и еще один из задержанных", - отметил Д.Дильманов.
Он добавил, что разбирательство проводилось совместно структурами Казахстана и Киргизии - пограничными службами, военными прокуратурами и министерствами внутренних дел.
"Государственную границу они нарушали на горных участках. Все, что по равнине, мы, в настоящее время закрыли забором, пересечь физически невозможно. Поэтому мы продолжаем сейчас устанавливать этот забор уже на горном направлении. Именно там, где мы его не установили, было нарушение госграницы", - добавил Д.Дильманов.
Он отметил, что нарушители государственной границы были конокрадами.
23 января в местности Жайылган Манасского района Таласской области на севере Киргизии трое мужчин незаконно перегоняли табун лошадей через госграницу в Казахстан. Нарушителей пытались задержать, но они оказали сопротивление. Тогда киргизские пограничники открыли огонь, в результате чего один из нарушителей был ранен и впоследствии скончался по дороге в больницу, остальным удалось скрыться на территории Казахстана.
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