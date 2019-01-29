Казахстан потребовал от Киргизии применять оружие на границе только в исключительных случаях

Казахстанские спецслужбы после инцидента на границе, в котором погиб гражданин Казахстана, обратились к пограничному ведомству Киргизии с просьбой не применять оружие и напомнили коллегам, что это исключительная мера, сообщил зампред Комитета национальной безопасности Казахстана Дархан Дильманов.
"Мы по данному факту заявили киргизской стороне, конкретно пограничному ведомству Кыргызстана, что применение оружия является исключительной мерой, и мы требуем, чтобы впредь не было такого применения оружия. Мы надеемся, что они поймут и примут соответствующие меры. (...) Мы надеемся, что нас услышат и поймут, что это не та ситуация, которая требует явного применения оружия", - сказал Д.Дильманов на встрече с депутатами сената парламента Казахстана во вторник.
Вместе с тем, зампред КНБ Казахстана не исключил, что со стороны нарушителя границы, возможно, "были действия, которые угрожали жизни киргизского пограничника".
"Со слов (киргизской стороны - ИФ-К), нарушитель нападал с ножом на офицера и на солдата срочной службы", - отметил зампред КНБ Казахстана.
"Мы, как правило, проводим двустороннее расследование пограничного инцидента. Это был инцидент. На том месте, где все произошло, мы там ничего не нашли, что касается оружия. Но мы думаем, то, что говорят киргизские пограничники, с их слов, это имело место", - добавил Д.Дильманов.
23 января в местности Жайылган Манасского района Таласской области на севере Киргизии трое мужчин, граждан Казахстана, незаконно перегоняли табун лошадей через госграницу на родину. Нарушителей пытались задержать, но они оказали сопротивление. Тогда киргизские пограничники открыли огонь, в результате чего один из нарушителей был ранен и впоследствии скончался по дороге в больницу, остальным удалось скрыться на территории Казахстана. Позднее они были установлены и задержаны. Двое из троих участников инцидента ранее уже были судимы за умышленное незаконное пересечение государственной границы.
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