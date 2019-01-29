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29.01.2019 13:03

Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов

Инвестиции в развитие Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«На реализацию Госпрограммы социально-экономического развития регионов 2014-2018 годы было направлено 24,2 млрд манатов. Кроме этого, в рамках более 400 распоряжений президента Азербайджана, дополнительно на эти цели было выделено 2,8 млрд манатов», - сказал Ш.Мустафаев во вторник.

По его словам, в этот пятилетний период предприниматели получили льготных кредитов на сумму 1 млрд манатов для реализации проектов стоимостью 2,6 млрд манатов.

Ш.Мустафаев добавил, что в 2014-2018гг рост ненефтяной промышленности составил 32%, рост ненефтяного ВВП - 8%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РЕГИОНЫ, РАЗВИТИЕ, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]