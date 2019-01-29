Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов

Инвестиции в развитие Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«На реализацию Госпрограммы социально-экономического развития регионов 2014-2018 годы было направлено 24,2 млрд манатов. Кроме этого, в рамках более 400 распоряжений президента Азербайджана, дополнительно на эти цели было выделено 2,8 млрд манатов», - сказал Ш.Мустафаев во вторник.

По его словам, в этот пятилетний период предприниматели получили льготных кредитов на сумму 1 млрд манатов для реализации проектов стоимостью 2,6 млрд манатов.

Ш.Мустафаев добавил, что в 2014-2018гг рост ненефтяной промышленности составил 32%, рост ненефтяного ВВП - 8%.

Б.Рустамбеков