Минздрав Азербайджана планирует активизировать вакцинацию против кори

Министерство здравоохранения Азербайджана с целью профилактики острых инфекционных заболеваний заказало 160 тыс. доз вакцин против кори, сообщает пресс-служба ведомства.

«Эпидемиологическая ситуация по заболеванию корью находится под контролем в Азербайджане. В результате предпринятых профилактических мер, с 2013 года в стране не было отмечено случаев заболевания корью», - говорится в сообщении.

Вместе с тем ведомство подчеркивает, что в 2018 году в большинстве европейских государств, в том числе и в соседней Грузии, была отмечена вспышка кори.

«В связи с этим в конце 2018 года в Азербайджане были выявлены факты заражения корью завезенного характера. Случаи заболевания отмечены у граждан 20-40-летнего возраста, которым в свое время не были сделаны противокоревых вакцин», - отмечает Минздрав.

В целях борьбы с распространением инфекции, будут усилены меры по вакцинации детей и контроля над эпидемиологической ситуацией в стране. «Также предусмотрено проведение в ближайшее время вакцинации всех, кому не было сделано соответствующих прививок», - подчеркивает Минздрав.

Р.Бабаев