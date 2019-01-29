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Здравоохранение 29.01.2019 13:09

Минздрав Азербайджана планирует активизировать вакцинацию против кори

Министерство здравоохранения Азербайджана с целью профилактики острых инфекционных заболеваний заказало 160 тыс. доз вакцин против кори, сообщает пресс-служба ведомства.

«Эпидемиологическая ситуация по заболеванию корью находится под контролем в Азербайджане. В результате предпринятых профилактических мер, с 2013 года в стране не было отмечено случаев заболевания корью», - говорится в сообщении.

Вместе с тем ведомство подчеркивает, что в 2018 году в большинстве европейских государств, в том числе и в соседней Грузии, была отмечена вспышка кори.

«В связи с этим в конце 2018 года в Азербайджане были выявлены факты заражения корью завезенного характера. Случаи заболевания отмечены у граждан 20-40-летнего возраста, которым в свое время не были сделаны противокоревых вакцин», - отмечает Минздрав.

В целях борьбы с распространением инфекции, будут усилены меры по вакцинации детей и контроля над эпидемиологической ситуацией в стране. «Также предусмотрено проведение в ближайшее время вакцинации всех, кому не было сделано соответствующих прививок», - подчеркивает Минздрав.

Р.Бабаев

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Тэги: КОРЬ, ВАКЦИНЫ, МИНЗДРАВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]