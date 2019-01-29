Азербайджанским экспортерам в 2017-2018гг возвращено из госбюджета 8 млн манатов

Азербайджанские экспортеры ненефтяной продукции в 2017-2018гг получили из госбюджета 8 млн манатов в рамках механизма поощрения экспорта, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
«Экспортера ненефтяной продукции в Азербайджане в рамках механизма поощрения экспорта в 2017-2018гг выдано из госбюджета 8 млн манатов», - сказал Ш.Мустафаев во вторник.
По его словам, общая сумма экспорта товаров со стороны предпринимателей, получивших данное поощрение, составила 114,2 млн манатов.
В октябре 2016 года кабинет министров утвердил порядок выплаты экспортного поощрения лицам, занимающимся экспортом ненефтяной продукции. Согласно постановлению правительства, базовая сумма экспортного поощрения составляет 3% от таможенной стоимости, указанной в экспортной декларации фактически экспортированного товара. Для получения поощрения предприниматели должны обратиться в министерство экономики, представив необходимые документы.
К товарам применяются следующие коэффициенты: мед - 1,5, сухофрукты - 1,5, хурма - 1, гранат - 1, мучные кондитерские изделия - 1,5, консервированные овощи и фрукты - от 1,5 до 2 в зависимости от использования уксуса и сахара, джемы и варенья, мармелады, фруктовое и ореховое пюре - 2, фруктовые и овощные соки - 2, соусы и пряности - 2, природная или искусственная минеральная вода - 1,5, безалкогольные напитки - 1,5, вина и другие алкогольные напитки - 2, Нафталановая мазь - 2, одежда, обувь и другие изделия из натуральной кожи - 2, одежда и другие изделия из хлопка - 2, шелк - 1,5, ковры – 2, яйца (птицеводство)- 1,5, очищенные лестные орехи - 1, оливковое масло и его фракции - 1,5, фруктовые вина, включая гранатовое вино, за исключением виноградных вин - 2.
В госбюджете Азербайджана на 2018 год были предусмотрены средства в размере 10 млн манатов на выплату поощрения экспортерам ненефтяной продукции.
Б.Рустамбеков
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