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Происшествия 29.01.2019 13:24

В Азербайджане в 2018 году при пожарах погибли более 80 человек – МЧС

В Азербайджане в 2018 году в результате пожаров погибли 83 человека, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

«Это на 32 человека или 63% больше по сравнению с показателем 2017 года», - отметили в МЧС.

Рост числа погибших во многом связан с пожаром в Республиканском наркологическом диспансере в Баку 2 марта 2018 года, в результате которого погибли 25 человек.

По данным МЧС, при пожарах в многоквартирных жилых зданиях и частных домах погибли 43 человека (109 - пострадали).

Число пострадавших от пожаров за рассматриваемый период составило 165 человек (спад на 27%).

В 2018 году на места возгораний совершено 15,229 тыс. оперативных выездов сотрудников пожарной службы МЧС (рост на 17,9%). При этом 2,219 тыс. выездов совершены с целью тушения пожаров в многоквартирных жилых зданиях и частных домах, 9,946 тыс. - с целью тушения огня на открытых территориях, 9 - в лесах и лесополосе, 330 - для тушения транспортных средств, 2,725 тыс. - в иных местах.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]