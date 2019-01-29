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ТЭК 29.01.2019 13:25

"Газпром экспорт" ожидает сохранения экспорта на достигнутом уровне в предстоящие годы

Экспорт российского газа в дальнее зарубежье в будущем сохранится на достигнутых высоких уровнях, надеется генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Да, мы установили рекорд (в 2018 году), более 200 млрд куб. м газа, и, думаю, это новая реальность, тренд. Не думаю, что мы будем снижать поставки в предстоящие годы", - заявила она на Европейской газовой конференции в Вене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ЭКСПОРТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]