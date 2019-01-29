"Газпром экспорт" ожидает сохранения экспорта на достигнутом уровне в предстоящие годы

Экспорт российского газа в дальнее зарубежье в будущем сохранится на достигнутых высоких уровнях, надеется генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
"Да, мы установили рекорд (в 2018 году), более 200 млрд куб. м газа, и, думаю, это новая реальность, тренд. Не думаю, что мы будем снижать поставки в предстоящие годы", - заявила она на Европейской газовой конференции в Вене.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»