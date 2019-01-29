Президент Киргизии ратифицировал договор с Турцией о соцобеспечении граждан двух стран

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации межправительственного договора с Турцией о социальном обеспечении граждан двух стран, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.
"Договор предусматривает формирование равных прав для граждан двух стран в области социального обеспечения, документ создает равные условия при формировании пенсионных прав и обязанностей для граждан Киргизии и Турции", - отметили в пресс-службе.
Договором предусматривается, что пенсии, назначенные в одной стране, будут выплачиваться пенсионерам в том же размере, даже если они проживают на территории другой страны.
Договором предусматривается осуществление выплат по трудовому увечью и профессиональным заболеваниям, выплат пособий по беременности и родам, а также выплата пособий на погребение.
Межправительственный киргизско-турецкий договор был заключен 9 апреля 2018 года во время визита президента Сооронбая Жээнбекова в Анкару.
Ранее представитель Соцфонда Киргизии заявил "Интерфаксу", что заключенный киргизско-турецкий межправительственный договор по пенсионному обеспечению и социальному страхованию позволит 15 тыс. киргизских трудовым мигрантам получать пенсию за весь стаж работы, включая трудовую деятельность в Киргизии и в Турции, также он распространяется на 5 тыс. турецких граждан, работающих в Киргизии.
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