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Регион 29.01.2019 15:26

Президент Киргизии ратифицировал договор с Турцией о соцобеспечении граждан двух стран

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации межправительственного договора с Турцией о социальном обеспечении граждан двух стран, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

"Договор предусматривает формирование равных прав для граждан двух стран в области социального обеспечения, документ создает равные условия при формировании пенсионных прав и обязанностей для граждан Киргизии и Турции", - отметили в пресс-службе.

Договором предусматривается, что пенсии, назначенные в одной стране, будут выплачиваться пенсионерам в том же размере, даже если они проживают на территории другой страны.

Договором предусматривается осуществление выплат по трудовому увечью и профессиональным заболеваниям, выплат пособий по беременности и родам, а также выплата пособий на погребение.

Межправительственный киргизско-турецкий договор был заключен 9 апреля 2018 года во время визита президента Сооронбая Жээнбекова в Анкару.

Ранее представитель Соцфонда Киргизии заявил "Интерфаксу", что заключенный киргизско-турецкий межправительственный договор по пенсионному обеспечению и социальному страхованию позволит 15 тыс. киргизских трудовым мигрантам получать пенсию за весь стаж работы, включая трудовую деятельность в Киргизии и в Турции, также он распространяется на 5 тыс. турецких граждан, работающих в Киргизии.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]