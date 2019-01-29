Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9434 RUR   0.0257 GBR   2.2361 TRY   0.3191

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.99 -1.70 Brent 59.93 -1.71

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 31 Янв 1 Фев

Культура 29.01.2019 13:31

Реставрация павильона «Азербайджан» на ВДНХ завершится летом 2019 года

Специалисты в ходе комплексной реставрации павильона «Азербайджан» на ВДНХ приступили к работам в интерьерах здания, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

«В павильоне №14 «Азербайджан» (бывший «Вычислительная техника») по адресу: проспект Мира, д. 119, стр. 14, продолжается комплексная реставрация. Все работы проходят под контролем Мосгорнаследия. Завершить реставрацию планируется до июля 2019 года», - отмечает департамент.

На данном этапе ведутся работы по расчистке сохранившихся декоративных элементов 1939 г.

В пресс-службе отметили, что павильон «Азербайджан» является одним из украшений ВДНХ, а его главная особенность - сохранившиеся интерьеры 1939 г.

«В отличие от остальных павильонов он избежал полной реконструкции 1954 г. Сейчас реставраторы уже раскрыли исторические световые плафоны, фрагменты покраски лепнины и мраморный цоколь. Отдельно идут технологические исследования по покраске карнизов, обрамлений проемов и капителей. Кроме того, продолжается расчистка ажурного обрамления арки, условно разделяющей два этапа строительства», - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что работы по восьми экспозиционным залам включают в себя реставрацию кирпичной кладки стен, декоративных элементов, мраморного покрытия пола, воссоздание утраченных порталов, оконных и дверных заполнений. Также предстоит отреставрировать световые плафоны потолка и фонари.

По части фасадов основной объем работ уже завершен, до мая реставраторам предстоит завершить входную группу, установить скульптуры и две чаши фонтанов.

Павильон №14 построили в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Тогда он назывался «Азербайджанская ССР». Главный фасад украшали работы Фауда Абдурахманова. За создание «Чабана» скульптора-монументалиста удостоили Сталинской премии. Во время документальных исследований и консультаций в Национальном музее искусств в Баку нашли сохранившиеся оригинальные авторские гипсовые слепки и более поздние копии скульптур, отлитые из бронзы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанский павильон на ВДНХ откроется в 2019 году.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВДНХ, ПАВИЛЬОН, РЕСТАВРАЦИЯ


Похожие новости


Исторические скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка» вернут павильону «Азербайджан» на ВДНХ Власти Москвы одобрили проект реставрации павильона «Азербайджан» на ВДНХ Москва передаст Баку павильон на ВДНХ для создания выставочно-торгового центра

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]