Реставрация павильона «Азербайджан» на ВДНХ завершится летом 2019 года

Специалисты в ходе комплексной реставрации павильона «Азербайджан» на ВДНХ приступили к работам в интерьерах здания, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

«В павильоне №14 «Азербайджан» (бывший «Вычислительная техника») по адресу: проспект Мира, д. 119, стр. 14, продолжается комплексная реставрация. Все работы проходят под контролем Мосгорнаследия. Завершить реставрацию планируется до июля 2019 года», - отмечает департамент.

На данном этапе ведутся работы по расчистке сохранившихся декоративных элементов 1939 г.

В пресс-службе отметили, что павильон «Азербайджан» является одним из украшений ВДНХ, а его главная особенность - сохранившиеся интерьеры 1939 г.

«В отличие от остальных павильонов он избежал полной реконструкции 1954 г. Сейчас реставраторы уже раскрыли исторические световые плафоны, фрагменты покраски лепнины и мраморный цоколь. Отдельно идут технологические исследования по покраске карнизов, обрамлений проемов и капителей. Кроме того, продолжается расчистка ажурного обрамления арки, условно разделяющей два этапа строительства», - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что работы по восьми экспозиционным залам включают в себя реставрацию кирпичной кладки стен, декоративных элементов, мраморного покрытия пола, воссоздание утраченных порталов, оконных и дверных заполнений. Также предстоит отреставрировать световые плафоны потолка и фонари.

По части фасадов основной объем работ уже завершен, до мая реставраторам предстоит завершить входную группу, установить скульптуры и две чаши фонтанов.

Павильон №14 построили в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Тогда он назывался «Азербайджанская ССР». Главный фасад украшали работы Фауда Абдурахманова. За создание «Чабана» скульптора-монументалиста удостоили Сталинской премии. Во время документальных исследований и консультаций в Национальном музее искусств в Баку нашли сохранившиеся оригинальные авторские гипсовые слепки и более поздние копии скульптур, отлитые из бронзы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанский павильон на ВДНХ откроется в 2019 году.

Ф.Исазаде