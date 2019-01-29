Бакметрополитен направит более 1,2 млн манатов на закупку антикоррозийных покрытий для туннелей метро

ЗАО «Бакинский метрополитен» направит более 1,2 млн манатов на закупку антикоррозийных покрытий для туннелей метро.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Бакметрополитен подписал контракт с ООО «CMT Group». Стоимость договора составляет 1 млн 214 тыс. 857,2 маната.
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций. Объем пассажироперевозок в Бакметрополитене по данным за 2018 год составляет 231 млн человек.
Н.Аббасова
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