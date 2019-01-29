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Транспорт и связь 29.01.2019 13:47

Бакметрополитен направит более 1,2 млн манатов на закупку антикоррозийных покрытий для туннелей метро

ЗАО «Бакинский метрополитен» направит более 1,2 млн манатов на закупку антикоррозийных покрытий для туннелей метро.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Бакметрополитен подписал контракт с ООО «CMT Group». Стоимость договора составляет 1 млн 214 тыс. 857,2 маната.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций. Объем пассажироперевозок в Бакметрополитене по данным за 2018 год составляет 231 млн человек.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕТРО, МАТЕРИАЛЫ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]