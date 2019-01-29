США открыто взяли курс на свержение власти в Венесуэле - Лавров

США взяли открытый курс на свержение власти в Венесуэле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас, конечно же, тревожит то, что делают Соединенные Штаты и их ближайшие союзники в отношении Венесуэлы, грубо нарушая все нормы международного права и, по сути дела, взяв открытый курс на свержение законной власти в этой латиноамериканской стране", - сказал С.Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сьерра-Леоне.