В Азербайджане происшествия природного и техногенного характера привели в 2018 году к гибели свыше 100 человек - МЧС

Жертвами произошедших в 2018 году в Азербайджане происшествий природного и техногенного характера стали 105 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным МЧС, за рассматриваемый период в Азербайджане произошло 15,464 тыс. происшествий природного и техногенного характера, что на 17% больше, чем в 2017 году.

В результате этих происшествий погибли 105 человек (рост на 46,8%), еще 231 получили ранения (спад на 30,8%). «Сотрудникам министерства удалось спасти 94 человека и эвакуировать 1,724 тыс. человек при происшествиях природного и техногенного характера», - подчеркнули в ведомстве.

Р.Бабаев