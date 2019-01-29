В Азербайджане происшествия природного и техногенного характера привели в 2018 году к гибели свыше 100 человек - МЧС

Жертвами произошедших в 2018 году в Азербайджане происшествий природного и техногенного характера стали 105 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
По данным МЧС, за рассматриваемый период в Азербайджане произошло 15,464 тыс. происшествий природного и техногенного характера, что на 17% больше, чем в 2017 году.
В результате этих происшествий погибли 105 человек (рост на 46,8%), еще 231 получили ранения (спад на 30,8%). «Сотрудникам министерства удалось спасти 94 человека и эвакуировать 1,724 тыс. человек при происшествиях природного и техногенного характера», - подчеркнули в ведомстве.
Р.Бабаев
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без эксцессов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 20 нарушений - Минобороны Азербайджана
Двойные стандарты в мировой политике ведут к девальвации международного мироустройства – президент Азербайджана
Бакметрополитен направит более 1,2 млн манатов на закупку антикоррозийных покрытий для туннелей метро
"Газпром экспорт" ожидает сохранения экспорта на достигнутом уровне в предстоящие годы
Азербайджанским экспортерам в 2017-2018гг возвращено из госбюджета 8 млн манатов
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Президент Алиев принимает участие на конференции, посвященной развитию регионов Азербайджана
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдамирском районе
Наблюдатели от СНГ не будут работать на выборах президента Украины - Лебедев
Санкции США против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA незаконны - Кремль
Турция готова к новой военной операции на севере Сирии - глава Минобороны
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за 2018 год!
Очередной тур ХI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе прошел в Азербайджане
Вносятся изменения в стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»