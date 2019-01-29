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Происшествия 29.01.2019 13:49

В Азербайджане происшествия природного и техногенного характера привели в 2018 году к гибели свыше 100 человек - МЧС

Жертвами произошедших в 2018 году в Азербайджане происшествий природного и техногенного характера стали 105 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным МЧС, за рассматриваемый период в Азербайджане произошло 15,464 тыс. происшествий природного и техногенного характера, что на 17% больше, чем в 2017 году.

В результате этих происшествий погибли 105 человек (рост на 46,8%), еще 231 получили ранения (спад на 30,8%). «Сотрудникам министерства удалось спасти 94 человека и эвакуировать 1,724 тыс. человек при происшествиях природного и техногенного характера», - подчеркнули в ведомстве.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ЖЕРТВЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]