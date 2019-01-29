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Дальнее зарубежье 29.01.2019 13:59

Санкции США против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA незаконны - Кремль

В Кремле считают незаконными санкции США против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом, законное руководство Венесуэлы уже охарактеризовало эти санкции как незаконные. Можно полностью присоединиться к этой точке зрения", - сказал он журналистам во вторник.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, САНКЦИИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]