Санкции США против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA незаконны - Кремль

В Кремле считают незаконными санкции США против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом, законное руководство Венесуэлы уже охарактеризовало эти санкции как незаконные. Можно полностью присоединиться к этой точке зрения", - сказал он журналистам во вторник.