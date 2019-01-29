Huawei отвергает обвинения судебных властей США в свой адрес

В китайской компании Huawei полагают, что выдвинутые ранее судебными властями США обвинения в адрес компании не имеют под собой оснований.

"Huawei разочарована сегодняшним предъявлением обвинений против компании", - говорится в заявлении на странице Huawei в Twitter.

В заявлении упоминается финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, которая по запросу Вашингтона была ранее арестована, а затем отпущена под залог в Канаде.

"Компания отрицает, что она или ее дочерняя структура или аффилированная организация совершили какие-либо из вменяемых им нарушений законодательства США, указанных в каждом из пунктов обвинения; и (компания - ИФ) не осведомлена о каких-либо противоправных действиях Мэн Ванчьжоу, и верит, что американские суды в итоге придут к тем же выводам", - отмечается в заявлении.

Ранее в США предъявили Huawei обвинений в краже интеллектуальной собственности.

Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер пояснил, что два следственных совета присяжных в Сиэтле и Нью-Йорке пришли к выводу, что китайская компания украла интеллектуальную собственность у компании T-Mobile, а также нарушала предписания США, касающиеся санкций против Ирана.

Кроме этого, США объявили, что направили канадским властям запрос об экстрадиции Мэн Ваньчжоу.

Позднее МИД Китая призвал США отказаться от преследования Мэн Ваньчжоу и от "очернения и нападок на конкретные китайские предприятия".