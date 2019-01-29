В Кремле не удивились разговору спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами во вторник пресс-секретаря попросили прокомментировать заявление Х.Гуайдо о том, что у него состоялся разговор с Д.Трампом. В связи с этим Д.Пескова спросили, как в Кремле расценивают такой контакт.
"Как вполне закономерный, учитывая, что он находится и находился до начала событий в постоянном контакте с Вашингтоном. Здесь нет ничего такого удивительного", - сказал Д.Песков.
21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.
Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.
Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".
В ответ на это Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. В свою очередь, Х.Гуайдо выпустил заявление, в котором заявил, что призывает всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэле.
Среди тех, кто поддержал Н.Мадуро в создавшейся ситуации, - Мексика, Куба, Боливия и Турция.
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