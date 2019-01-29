Лавров: США препятствуют международному содействию в урегулировании в Венесуэле

Соединенные Штаты и их союзники чинят препятствия на пути урегулирования кризиса в Венесуэле, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет возможностей международного содействия урегулированию кризиса в Венесуэле, я уже перечислил те препятствия, которые США и их ближайшие союзники выстраивают на этом пути",- сказал С.Лавров на пресс-конференции во вторник.