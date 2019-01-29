В Египте ожидают визита российских экспертов по авиабезопасности

В Египте ждут в течение ближайшего месяца очередного визита российских экспертов по авиабезопасности для проверки аэропортов Хургады и Шарм-аль-Шейха, сообщил "Интерфаксу" источник в транспортной администрации страны.

"Мы ожидаем, что российская сторона вновь направит экспертов по авиационной безопасности в аэропорты Хургады и Шарм-аль-Шейха в конце февраля с тем, чтобы российская сторона удостоверилась в отсутствии какой-либо угрозы для авиапассажиров в этих аэропортах", - сказал источник.

В Египте заверяют российскую сторону в эффективной работе новых систем безопасности двух курортных аэропортов.

"Проделана большая работа, на входных группах, а также на входе в так называемую стерильную зону установлено современное досмотровое оборудование, которое отвечает мировым требованиям по безопасности авиапассажиров. Персонал аэропортов прошел необходимую подготовку по работе с этим оборудованием. Квалификация сотрудников, отвечающих за авиабезопасность, достаточная", - заявил источник

"Однако для того, чтобы полностью удостовериться в этом российская сторона проведет финальную верификацию оборудования и служб авиационной безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-аль-Шейха", - добавил собеседник агентства.