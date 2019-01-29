Приземлявшийся в Парагвае самолет из России вёз председателя Верховного суда на Кубу, а не бойцов ЧВК в Венесуэлу - СМИ

На борту самолета, который в прошлый понедельник приземлялся в Парагвае, находилась делегация представителей российской юриспруденции во главе с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, сообщила парагвайская газета "Ультима ора" со ссылкой на директора управления аэропортов при национальной дирекции гражданской авиации Парагвая Дугласа Кубилью.

Издание отмечает, что российский самолет сделал остановку в Парагвае, чтобы затем продолжить полет в Гавану. В рамках визита в Парагвай представители российской делегации провели встречи с вице-президентом Уго Веласкесом, а также представителями Верховного суда Парагвая.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что в Парагвае совершал посадку самолет, на борту которого находились направлявшиеся в Венесуэлу около 400 российских сотрудников частной военной компании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне опроверг информацию о направлении в Венесуэлу бойцов ЧВК.