Приземлявшийся в Парагвае самолет из России вёз председателя Верховного суда на Кубу, а не бойцов ЧВК в Венесуэлу - СМИ

На борту самолета, который в прошлый понедельник приземлялся в Парагвае, находилась делегация представителей российской юриспруденции во главе с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, сообщила парагвайская газета "Ультима ора" со ссылкой на директора управления аэропортов при национальной дирекции гражданской авиации Парагвая Дугласа Кубилью.
Издание отмечает, что российский самолет сделал остановку в Парагвае, чтобы затем продолжить полет в Гавану. В рамках визита в Парагвай представители российской делегации провели встречи с вице-президентом Уго Веласкесом, а также представителями Верховного суда Парагвая.
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что в Парагвае совершал посадку самолет, на борту которого находились направлявшиеся в Венесуэлу около 400 российских сотрудников частной военной компании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне опроверг информацию о направлении в Венесуэлу бойцов ЧВК.
Мнацаканян готов встретиться с Мамедъяровым в Мюнхене
Делегация Единоросов летом планирует визит в Азербайджан
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без эксцессов
Минэкономики и ГТК Азербайджана будут сотрудничать в вопросах упрощения торговли
Узбекистан предлагает SOCAR и BP совместное геологическое изучение 3 блоков
SOCAR в 2018г поставила на внутренний рынок более 11,2 млрд кубометров газа
Промоутеры 16 этапов раскритиковали владельцев Формулы-1
В 2018 году в Азербайджане обезврежено 45 групп, занимающихся наркотрафиком – глава МВД
В Азербайджане происшествия природного и техногенного характера привели в 2018 году к гибели свыше 100 человек - МЧС
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Президент Алиев принимает участие на конференции, посвященной развитию регионов Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Депозитный портфель AccessBank превысил 500 млн. манатов
Nar поддержал еще один интеллектуальный конкурс
В Азербайджанском университете языков отметили 150-летие русского и советского ученого Михаила Покровского
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»