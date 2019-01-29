В 2018 году в Азербайджане обезврежено 45 групп, занимающихся наркотрафиком – глава МВД

Более 1,1 тонны наркотических веществ изъято из незаконного оборота в Азербайджане в 2018 году, заявил министр внутренних дел Рамиль Усубов.
«В 2018 году из незаконного оборота в Азербайджане было изъято 1,136 тонны наркотических веществ. Органы правопорядка обезвредили 45 преступных групп, занимающихся наркотрафиком», - сказал Р.Усубов на расширенном коллегиальном заседании ведомства, посвященном итогам минувшего года.
По его словам, за отчетный год уничтожено 138 тонн незаконно культивированных наркотических кустарников.
Р.Бабаев
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