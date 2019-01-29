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Происшествия 29.01.2019 14:31

В 2018 году в Азербайджане обезврежено 45 групп, занимающихся наркотрафиком – глава МВД

Более 1,1 тонны наркотических веществ изъято из незаконного оборота в Азербайджане в 2018 году, заявил министр внутренних дел Рамиль Усубов.

«В 2018 году из незаконного оборота в Азербайджане было изъято 1,136 тонны наркотических веществ. Органы правопорядка обезвредили 45 преступных групп, занимающихся наркотрафиком», - сказал Р.Усубов на расширенном коллегиальном заседании ведомства, посвященном итогам минувшего года.

По его словам, за отчетный год уничтожено 138 тонн незаконно культивированных наркотических кустарников.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕСТУПНОСТЬ, НАРКОТИКИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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