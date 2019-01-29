Замглавы МИД РФ Карасин обсудит с главой МИД Армении вопросы двусторонних отношений, сообщают в Ереване

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин встретится в Ереване с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном, сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Состоится встреча З.Мнацаканяна и Г.Карасина. Будут обсуждены вопросы армяно-российской повестки", - сказала А.Нагдалян.

Как сообщалось, Г.Карасин в Ереване примет участие в мероприятиях Российско-Армянского Славянского университета. По сообщению пресс-службы университета, российский дипломат 30 января примет участие в церемонии открытия бюста Александра Грибоедова в парке "Признательность", расположенном на территории вуза. Мероприятие посвящено 190-летию смерти А.Грибоедова.