Замглавы МИД РФ Карасин обсудит с главой МИД Армении вопросы двусторонних отношений, сообщают в Ереване

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин встретится в Ереване с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном, сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
"Состоится встреча З.Мнацаканяна и Г.Карасина. Будут обсуждены вопросы армяно-российской повестки", - сказала А.Нагдалян.
Как сообщалось, Г.Карасин в Ереване примет участие в мероприятиях Российско-Армянского Славянского университета. По сообщению пресс-службы университета, российский дипломат 30 января примет участие в церемонии открытия бюста Александра Грибоедова в парке "Признательность", расположенном на территории вуза. Мероприятие посвящено 190-летию смерти А.Грибоедова.
Мнацаканян готов встретиться с Мамедъяровым в Мюнхене
Делегация Единоросов летом планирует визит в Азербайджан
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без эксцессов
AtaBank в 2018г сократил активы на 7%
Минэкономики и ГТК Азербайджана будут сотрудничать в вопросах упрощения торговли
Узбекистан предлагает SOCAR и BP совместное геологическое изучение 3 блоков
Промоутеры 16 этапов раскритиковали владельцев Формулы-1
В 2018 году в Азербайджане обезврежено 45 групп, занимающихся наркотрафиком – глава МВД
В Азербайджане происшествия природного и техногенного характера привели в 2018 году к гибели свыше 100 человек - МЧС
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Президент Алиев принимает участие на конференции, посвященной развитию регионов Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Депозитный портфель AccessBank превысил 500 млн. манатов
Nar поддержал еще один интеллектуальный конкурс
В Азербайджанском университете языков отметили 150-летие русского и советского ученого Михаила Покровского
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»