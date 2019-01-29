Палестинцы просят ООН разместить наблюдателей на Западном берегу реки Иордан

Палестинские власти во вторник обратились к ООН с просьбой о размещении группы международных наблюдателей на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, сообщает Associated Press (AP).
Представитель палестинских властей Саиб Эрекат при этом заявил, что ООН "должна гарантировать безопасность и защиту палестинского народа до окончания израильской оккупации".
Данный запрос поступил в ООН после того, как Израиль решил не продлевать мандат миссии международных наблюдателей в городе Хеврон - спустя более чем 20 лет после ее начала.
Как сообщает AP, накануне в администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявляли, что "мы (Израиль - ИФ) не разрешим продолжения пребывания международных сил, которые действуют против нас".
Международные наблюдатели размещаются в Хевроне с 1997 года, где наряду с израильскими поселенцами проживают около 200 тыс. палестинцев, напоминает AP.
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