Палестинцы просят ООН разместить наблюдателей на Западном берегу реки Иордан

Палестинские власти во вторник обратились к ООН с просьбой о размещении группы международных наблюдателей на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, сообщает Associated Press (AP).

Представитель палестинских властей Саиб Эрекат при этом заявил, что ООН "должна гарантировать безопасность и защиту палестинского народа до окончания израильской оккупации".

Данный запрос поступил в ООН после того, как Израиль решил не продлевать мандат миссии международных наблюдателей в городе Хеврон - спустя более чем 20 лет после ее начала.

Как сообщает AP, накануне в администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявляли, что "мы (Израиль - ИФ) не разрешим продолжения пребывания международных сил, которые действуют против нас".

Международные наблюдатели размещаются в Хевроне с 1997 года, где наряду с израильскими поселенцами проживают около 200 тыс. палестинцев, напоминает AP.