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ТЭК 29.01.2019 14:45

Первая нитка Nord Stream 2 будет готова в ноябре, вторая - в декабре

Первая нитка газопровода Nord Stream 2 будет готова в ноябре, вторая - в декабре 2019 года, сообщил финансовый директор проектной компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран на Европейской газовой конференции в Вене.

"Мы ожидаем, что первая нитка "Северного потока 2" будет готова в ноябре, вторая - в декабре", - сказал он.

Он также выразил надежду, что в течение 2019 года решится вопрос с получением последнего разрешения на строительство магистрали - от Дании: "Надеюсь, что к концу года мы получим разрешение от Дании".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, СТРОЙКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]