Первая нитка Nord Stream 2 будет готова в ноябре, вторая - в декабре

Первая нитка газопровода Nord Stream 2 будет готова в ноябре, вторая - в декабре 2019 года, сообщил финансовый директор проектной компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран на Европейской газовой конференции в Вене.

"Мы ожидаем, что первая нитка "Северного потока 2" будет готова в ноябре, вторая - в декабре", - сказал он.

Он также выразил надежду, что в течение 2019 года решится вопрос с получением последнего разрешения на строительство магистрали - от Дании: "Надеюсь, что к концу года мы получим разрешение от Дании".