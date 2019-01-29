В Азербайджанском университете языков отметили 150-летие русского и советского ученого Михаила Покровского

28 января с.г. в Азербайджанском университете языков (ректор Кямал Абдуллаев), в рамках проекта Российского информационно-культурного центра «Литературная гостиная», состоялись педагогические чтения, посвященные 150-летию русского и советского филолога-классиста, лингвиста и литературоведа Михаила Михайловича Покровского.

Мероприятие было организовано Российским информационно-культурным центром в городе Баку, Ассоциацией русскоязычных учебных заведений Азербайджана и научно-исследовательской лабораторией «Центр Россиеведения» при Азербайджанском университете языков.

Участников чтений приветствовали советник ректора Сейфал Гасанов и заведующий научно-исследовательской лаборатории «Центра Россиеведения» Мамед Алиев и председатель Ассоциации русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина .

С сообщениями о вкладе М.Покровского в развитие науки выступили: профессор Фахреддин Вейсали, научный сотрудник Тамилла Наибова и старший научный сотрудник Диана Гусейнзаде.

В педагогических чтениях приняли участие преподаватели, докторанты и магистранты Азербайджанского университета языков, учителя средних общеобразовательных учебных заведений города Баку.