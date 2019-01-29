Эстония нарушает правила Шенгенской зоны, взимая плату за стоянку машин на границе с РФ - Еврокомиссия

Еврокомиссия потребовала от Эстонии отменить плату за стоянку для машин, ожидающих очереди на пересечение границы с Россией.

Как сообщил во вторник портал телерадиовещания ERR, бронирование места в очереди и платное использование зоны ожидания на эстонско-российской границе не оправданы, так как "правила пересечения границ стран Шенгенской зоны не предусматривают подобных ограничений".

Как пояснила Еврокомиссия, пограничные правила Шенгенской зоны указывают, какие требования можно устанавливать для тех, кто хочет выехать из Шенгена. В них не указывается, что за бронирование места и время ожидания нужно платить деньги.

Еврокомиссия направила Таллину свое мнение на минувшей неделе, однако отдел пограничной политики надеется все же объяснить, что применяемую в Эстонии систему бронирования мест в очереди не нужно увязывать с правилами Шенгена.

Эстония в 2011 году ввела плату за бронирование места в очереди и стоянку в зоне ожидания перед выездом в Россию на автомобиле. Бронирование очереди стоит для легковой машины 1,5 евро и 3 евро - за стоянку в зоне ожидания. Это правило распространяется на все три пограничных перехода с Россией: в Нарве, Койдула (Koidula) и Лухамаа (Luhamaa).

В год прибыль от этой системы составляет от 2,5 до 3 млн евро.