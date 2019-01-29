Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9434 RUR   0.0257 GBR   2.2361 TRY   0.3191

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.99 -1.70 Brent 59.93 -1.71

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 31 Янв 1 Фев

Дальнее зарубежье 29.01.2019 17:34

Эстония нарушает правила Шенгенской зоны, взимая плату за стоянку машин на границе с РФ - Еврокомиссия

Еврокомиссия потребовала от Эстонии отменить плату за стоянку для машин, ожидающих очереди на пересечение границы с Россией.

Как сообщил во вторник портал телерадиовещания ERR, бронирование места в очереди и платное использование зоны ожидания на эстонско-российской границе не оправданы, так как "правила пересечения границ стран Шенгенской зоны не предусматривают подобных ограничений".

Как пояснила Еврокомиссия, пограничные правила Шенгенской зоны указывают, какие требования можно устанавливать для тех, кто хочет выехать из Шенгена. В них не указывается, что за бронирование места и время ожидания нужно платить деньги.

Еврокомиссия направила Таллину свое мнение на минувшей неделе, однако отдел пограничной политики надеется все же объяснить, что применяемую в Эстонии систему бронирования мест в очереди не нужно увязывать с правилами Шенгена.

Эстония в 2011 году ввела плату за бронирование места в очереди и стоянку в зоне ожидания перед выездом в Россию на автомобиле. Бронирование очереди стоит для легковой машины 1,5 евро и 3 евро - за стоянку в зоне ожидания. Это правило распространяется на все три пограничных перехода с Россией: в Нарве, Койдула (Koidula) и Лухамаа (Luhamaa).

В год прибыль от этой системы составляет от 2,5 до 3 млн евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ГРАНИЦА, СТОЯНКА, ПЛАТА


Похожие новости


Расходы Эстонии на обустройство границы с РФ составят 320 млн евро Президент Эстонии готова встретиться с Путиным, если будет ратифицирован двусторонний договор о границе Эстония ждет от российской стороны шагов в вопросе о ратификации договора о границе - эстонский МИД Премьер Эстонии пообещал продолжить возведение границы с Россией, несмотря на неожиданное удорожание работ Могерини высказалась за скорейшее вступление в силу эстонско-российских договоров о границе Собака эстонских таможенников нашла в литовском грузовике с цветами рекордную партию гашиша

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]