Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9434 RUR   0.0257 GBR   2.2361 TRY   0.3191

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.99 -1.70 Brent 59.93 -1.71

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 31 Янв 1 Фев

Дальнее зарубежье 29.01.2019 15:05

Пакистанский суд подтвердил решение помиловать христианку

Верховный суд Пакистана отклонил прошение о пересмотре решения о помиловании христианки Асии Биби по делу о богохульстве, сообщают во вторник западные СМИ.

"С учетом заслуг (А.Биби) прошение о пересмотре, отклонено", - приводят СМИ слова председателя Верховного суда Пакистана.

Ранее верховный суд Пакистана вынес оправдательный приговор А.Биби, которая в 2010 году была приговорена к смертной казни за богохульство.

А.Биби была признана виновной в оскорблении пророка Мухаммеда, что, в соответствии с законодательством Пакистана, влечет за собой высшую меру наказания. Оправдательный приговор в отношении христианки вызвал массовые протесты среди исламских экстремистов, которые призывали обезглавить ее.

Позже исламисты направили в Верховный суд петицию о пересмотре помилования женщины.

Власти Пакистана не раскрывают информацию о местонахождении А.Биби из соображений безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, ХРИСТИАНКА, ОПРАВДАНИЕ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]