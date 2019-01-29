Пакистанский суд подтвердил решение помиловать христианку

Верховный суд Пакистана отклонил прошение о пересмотре решения о помиловании христианки Асии Биби по делу о богохульстве, сообщают во вторник западные СМИ.

"С учетом заслуг (А.Биби) прошение о пересмотре, отклонено", - приводят СМИ слова председателя Верховного суда Пакистана.

Ранее верховный суд Пакистана вынес оправдательный приговор А.Биби, которая в 2010 году была приговорена к смертной казни за богохульство.

А.Биби была признана виновной в оскорблении пророка Мухаммеда, что, в соответствии с законодательством Пакистана, влечет за собой высшую меру наказания. Оправдательный приговор в отношении христианки вызвал массовые протесты среди исламских экстремистов, которые призывали обезглавить ее.

Позже исламисты направили в Верховный суд петицию о пересмотре помилования женщины.

Власти Пакистана не раскрывают информацию о местонахождении А.Биби из соображений безопасности.