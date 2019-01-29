Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев

Приоритетами IV Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана будет развитие АПК и вопросы индустриализации, заявил президент Ильхам Алиев.
«Новая, IV Государственная программа социально-экономического развития регионов сформирована на основе предложений и инициатив, поступивших с мест. Особое место в ней уделено развитию АПК и индустриализации», - сказал И.Алиев во вторник на конференции, посвященной итогам реализации третьей Госпрограммы социально-экономического развития регионов на 2014-2018гг.
По его словам, новая Госпрограмма предусматривает также меры по развитию нефтегазового и ненефтяного сектора, в том числе шелкопрядства и животноводства.
Президент также заявил о необходимости увеличения поддержки развитию предпринимательства. Он отметил необходимость открытия новых ковроткацких фабрик, плодоовощных предприятий, крупных фермерских хозяйств.
Глава государства на конференции распорядился о мерах по дальнейшему развитию традиционных сфер АПК, туризма и улучшения экологической ситуации в республике.
И.Алиев подчеркнул, что в Азербайджане необходимо продолжить реализацию инфраструктурных проектов, строительство новых электростанций и автомобильных дорог, газификацию, обеспечения населения питьевой водой, предпринять мелиоративные меры.
По словам главы государства, необходимо держать в центре внимания реализацию социальных инфраструктурных проектов, вопросы улучшения жизни вынужденных переселенцев, обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны.
Президент также призвал местные исполнительные органы внимательно подходить к решению проблем населения. «Наша основная задача – служить народу», - подчеркнул И.Алиев.
Президент добавил, что за последние 15 лет в стране было построено и отремонтировано более 3,2 тыс. школ, появились 640 новых медицинских учреждений, 44 олимпийских центра, построена 31 электростанция. Уровень газификации страны достиг 95%, уровень обеспечения населения питьевой водой – 70%. За 15 лет в Азербайджане построено 15 тыс. км автодорог.
«Мы объединили принципы рыночной экономики с принципами социальной справедливости. Несмотря на существующие в мире риски, напряженность и угрозы, Азербайджан уверенно продолжает проводить свою стратегию», - сказал И.Алиев.
Президент отметил, что Азербайджан превратился в стратегический транспортный центр Евразии и в активного участника транспортных коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток».
Р.Бабаев
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