Делегация Единоросов летом планирует визит в Азербайджан

Представители партии «Единая Россия» в июне 2019 года совершат визит в Азербайджан, сообщает официальный сайт партии.
«В июне международная делегация Партии планирует визит в Азербайджан»,- говорится в сообщении.
Согласно информации, визит «Единоросов» в Азербайджан планируется в рамках утвержденного Президиумом генерального совета (ПГС) партии плана по международной деятельности на второй квартал 2019 года.
Кроме того, ПГС поддержал решение использовать видеоконференции для поддержания контактов с зарубежными странами и совмещать опыт межпарламентского и межпартийного сотрудничества.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»