Делегация Единоросов летом планирует визит в Азербайджан

Представители партии «Единая Россия» в июне 2019 года совершат визит в Азербайджан, сообщает официальный сайт партии.

«В июне международная делегация Партии планирует визит в Азербайджан»,- говорится в сообщении.

Согласно информации, визит «Единоросов» в Азербайджан планируется в рамках утвержденного Президиумом генерального совета (ПГС) партии плана по международной деятельности на второй квартал 2019 года.

Кроме того, ПГС поддержал решение использовать видеоконференции для поддержания контактов с зарубежными странами и совмещать опыт межпарламентского и межпартийного сотрудничества.

Ф.Исазаде