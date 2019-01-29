Мнацаканян готов встретиться с Мамедъяровым в Мюнхене

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян не исключает возможность встречи по Карабаху с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым "на полях" Мюнхенской конференции безопасности в феврале.

"В феврале я буду в Мюнхене. Знаю, что и Э.Мамедъяров там будет. Могу сказать, что наши встречи в Париже и Давосе были очень существенны. На основе прошедших встреч мы ведем обсуждения с посредниками Минской группы ОБСЕ. Ничего не исключается. Сроки и другие вопросы пытаемся согласовать", - сказал З.Мнацаканян во вторник на совместной пресс-конференции с членом Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении Йоханнесом Ханом в Ереване.

В свою очередь Й.Хан заявил, что ЕС высоко оценивает встречи глав МИД Армении и Азербайджана и недавнюю встречу премьера Армении и президента Азербайджана.

"Надеемся, что встречи продолжатся", - отметил член Еврокомиссии.

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоялась "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.

16 января в Париже состоялись переговоры по карабахскому урегулированию между главами МИД Азербайджана и Армении.

По итогам встречи сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление, в котором отметили готовность Баку и Еревана по проведению мероприятий направленных на подготовку населения обеих стран к миру.

В нем также сообщалось, что в ходе встреч сопредседатели Минской группы ОБСЕ рассмотрели с министрами основные принципы и параметры для нынешнего этапа переговорного процесса.