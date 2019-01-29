Президент Молдавии Додон возглавил рейтинг доверия населения - опрос

Президент Молдавии Игорь Додон возглавляет рейтинг доверия населения к политикам, свидетельствуют данные опроса, представленные во вторник на пресс-конференции Ассоциацией социологов и демографов (АСДМ).

Согласно результатам исследования по так называемому закрытому списку, Игорю Додону доверяет 51,7% граждан страны. За ним с большим отрывом следуют премьер-министр Павел Филип (27,9%), председатель правой оппозиционной партии "PAS" Майя Санду (26,7%), председатель Партии социалистов Зинаида Гречанная (24,6%), лидер правящей Демпартии Влад Плахотнюк (23,2%), председатель партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе (20,4%), председатель Партии коммунистов, экс-президент Владимир Воронин (17,4%), примар (мэр) Оргеева (Илан Шор), который обвиняется в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии - (14,4%), председатель "Нашей партии" Ренато Усатый (10,7%). Рейтинг доверия остальных политических деятелей, в том числе спикера парламента Андриана Канду, не превышает 10%.

Примерно тот же расклад сохраняется и при проведении опроса по "открытому списку", когда респондентам не предлагают список политиков, а они сами называют политиков, которым они доверяют. Согласно результатам такого опроса И.Додону доверяет 32,3%, П.Филипу - 6,6%, М.Санду - 4,9%, З.Гречанной - 4,7%, В.Плахотнюку - 4,4%, В.Нэстасе - 4,2%. Еще 23,7% заявили, что не доверяют никому из политиков, а 11,2% - не ответили на вопрос.

Опрос проведен по заказу кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблея СНГ 4-19 января среди 1179 респондентов из 81 насланного пункта республики, за исключением Приднестровья.