Buta Airways с 1 февраля почти втрое повышает стоимость регистрации пассажиров в аэропортах вылета

Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 1 февраля 2019 года внедрит новые правила регистрации и рассадки пассажиров на всех рейсах, говорится в сообщении авиакомпании.
«С 1 февраля 2019 года стоимость регистрации на рейсы Buta Airways в аэропортах вылета составит 8 евро (в настоящее время 3 евро, рост в 2,7 раза - ИФ). Это позволит уменьшить очереди на стойках и минимизировать задержки в расписании авиакомпании»,- подчеркивается в информации.
Кроме того, по новым правилам Buta Airways, с 1 февраля при автоматической регистрации на рейс все пассажиры, купившие авиабилет в рамках одной брони, будут бесплатно рассаживаться системой рядом друг с другом.
Онлайн-регистрация на сайте остается бесплатной, она открывается за 24 часа и закрывается за 2 часа до вылета рейса.
Пассажиры, путешествующие с багажом, предварительно прошедшие онлайн-регистрацию, могут воспользоваться бесплатными стойками «Сдача багажа» (Baggage Drop) в аэропорту. Услуга распечатки посадочного талона для прошедших онлайн-регистрацию пассажиров также остается бесплатной.
Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года, первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer E-190.
Авиакомпания базируется в Баку, в международном аэропорту Гейдар Алиев и выполняет рейсы в наиболее востребованные направления.
Н.Аббасова
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