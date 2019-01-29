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Транспорт и связь 29.01.2019 15:44

Buta Airways с 1 февраля почти втрое повышает стоимость регистрации пассажиров в аэропортах вылета

Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 1 февраля 2019 года внедрит новые правила регистрации и рассадки пассажиров на всех рейсах, говорится в сообщении авиакомпании.

«С 1 февраля 2019 года стоимость регистрации на рейсы Buta Airways в аэропортах вылета составит 8 евро (в настоящее время 3 евро, рост в 2,7 раза - ИФ). Это позволит уменьшить очереди на стойках и минимизировать задержки в расписании авиакомпании»,- подчеркивается в информации.

Кроме того, по новым правилам Buta Airways, с 1 февраля при автоматической регистрации на рейс все пассажиры, купившие авиабилет в рамках одной брони, будут бесплатно рассаживаться системой рядом друг с другом.

Онлайн-регистрация на сайте остается бесплатной, она открывается за 24 часа и закрывается за 2 часа до вылета рейса.

Пассажиры, путешествующие с багажом, предварительно прошедшие онлайн-регистрацию, могут воспользоваться бесплатными стойками «Сдача багажа» (Baggage Drop) в аэропорту. Услуга распечатки посадочного талона для прошедших онлайн-регистрацию пассажиров также остается бесплатной.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года, первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer E-190.

Авиакомпания базируется в Баку, в международном аэропорту Гейдар Алиев и выполняет рейсы в наиболее востребованные направления.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РЕЙСЫ, РЕГИСТРАЦИЯ, СТОИМОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]