Патрушев обсудил с президентом Египта вопросы в области безопасности и экономики

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял находящегося с визитом в Каире секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

"Собеседники обсудили широкий круг вопросов российско-египетского сотрудничества, в том числе в области безопасности и взаимодействие в торгово-экономической сфере", - сообщил журналистам пресс-секретарь Н.Патрушева Евгений Аношин.

По его словам, "участники встречи подчеркнули, что отношения между двумя странами достигли стратегического уровня, по основным проблемам региональной и международной повестки дня позиции России и Египта близки или совпадают".

Е.Аношин отметил, что еще одной темой встречи стало взаимодействие Москвы и Каира на международной арене, прежде всего - в рамках ООН.