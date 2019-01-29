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СНГ 29.01.2019 17:46

Патрушев обсудил с президентом Египта вопросы в области безопасности и экономики

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял находящегося с визитом в Каире секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

"Собеседники обсудили широкий круг вопросов российско-египетского сотрудничества, в том числе в области безопасности и взаимодействие в торгово-экономической сфере", - сообщил журналистам пресс-секретарь Н.Патрушева Евгений Аношин.

По его словам, "участники встречи подчеркнули, что отношения между двумя странами достигли стратегического уровня, по основным проблемам региональной и международной повестки дня позиции России и Египта близки или совпадают".

Е.Аношин отметил, что еще одной темой встречи стало взаимодействие Москвы и Каира на международной арене, прежде всего - в рамках ООН.

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Тэги: РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, ЕГИПЕТ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]