Венесуэла в марте должна выплатить РФ $100 млн, проблемы с обслуживанием долга не исключены - Сторчак

Венесуэла, погрузившаяся вслед за экономическим кризисом в кризис политический, через два месяца должна выплатить РФ больше $100 млн по внешнему долгу, и у российского Минфина нет уверенности, что обслуживание обязательств будет идти по графику.
"Проблемы, наверное, будут. Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно", - сказал журналистам в Москве замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, отвечая на вопрос, опасается ли ведомство проблем в обслуживании долга Венесуэлы.
Россия является крупным кредитором Венесуэлы. В конце 2017 года два государства подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые 6 лет.
Пока, по словам С.Сторчака, Венесуэла не допускала просрочек по процентным платежам.
"Как они обслуживают, это очень просто - два раза в год. Ближайший платеж в конце марта. У нас платежи - сентябрь и март. Просроченных сумм нет. Последний раз обслуживание состоялось 30 сентября. Теперь в конце марта. Льготный период у них сохраняется еще, поэтому только проценты платят. В последний раз достаточно крупная сумма была - больше $100 млн. Предстоящий платеж такой же. У нас фиксированная процентная ставка", - сказал он.
На вопрос о том, может ли Венесуэла перестать обслуживать долг, С.Сторчак ответил: "Суверенный заемщик не платит либо когда не хочет, либо когда не может. Не может - это дефолт, не хочет - это политика. Такие случаи есть, сосед у нас не хочет (имеется в виду долг Украины по евробондам на $3 млрд, выкупленным Россией - ИФ).
"Обычно эти отношения выстраиваются по линии банков-агентов. Соответственно, банк-агент, представляющий интересы кредитора, за согласованный период времени информирует, что вам в такую-то дату нужно заплатить столько-то. Дальше банк дебитора либо подтверждает, что этот платеж осуществит, либо говорит - извините, я не смогу", - описал процедуру замминистра.
Позже пресс-служба Минфина РФ подчеркнула, что министерство ожидает исполнения обязательств Венесуэлы по погашению долга в соответствии с графиком. "Между Россией и Венесуэлой действует подписанное соглашение о реструктуризации долга Венесуэлы, в котором определены условия и график его выплаты. Следующая выплата должна быть произведена в конце марта. Минфин России ожидает выплат по долгу в соответствии с графиком погашения. Никаких изменений в соглашение не вносилось, соответственно, Венесуэла должна выполнять взятые на себя обязательства перед кредитором", - отмечается в сообщении министерства.
Что касается долга государственной нефтяной компании Венесуэлы PdVSA, подпавшей под американские санкции, то, по словам С.Сторчака, "это "Роснефть" , мы (Минфин - ИФ) не имеем к этому никакого отношения".
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