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Дальнее зарубежье 29.01.2019 18:32

Еврокомиссия призвала Facebook, Google и Twitter усилить борьбу с дезинформацией в преддверии выборов в Европарламент

Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что крупнейшие интернет-компании - такие как Facebook, Twitter и Google - предоставили первые доклады о борьбе с дезинформацией в сети.

"Комиссия приветствует достигнутый компаниями прогресс в борьбе с дезинформацией и призывает расширить усилия в преддверии выборов в Европарламент в 2019 году", - говорится в сообщении ЕК, распространенном во вторник.

Еврокомиссия подчеркивает, что компаниям, которые подписали в октябре 2018 года Кодекс действий по борьбе с дезинформацией, "удалось добиться некоторого прогресса, в частности в удалении учетных записей и ограничении доступа к сайтам, способствующим распространению дезинформации".

Предоставленные компаниями доклады являются отчетами за конец 2018 года. До конца января и далее - ежемесячно до мая 2019 года - компании будут предоставлять Еврокомиссии отчеты о проделанной работе по борьбе с дезинформацией.

Выборы в Европарламент назначены на май 2019 года.

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Тэги: ЕС, ИНТЕРНЕТ, КОМПАНИИ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]