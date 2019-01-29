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СНГ 29.01.2019 18:48

Путин в среду обсудит с президентом Молдавии двустороннюю повестку и региональные проблемы - пресс-служба Кремля

В среду, 30 января, в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить ключевые темы двусторонней повестки дня, включая взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также некоторые актуальные региональные проблемы", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что И.Додон посетит Россию с рабочим визитом.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предстоящей встрече В.Рутина с И.Додоном, сказал, что на ней, в частности, будет обсуждаться торгово-экономическое взаимодействие.

"Вы знаете, что идет постоянное общение, и многие вопросы, в том числе и торгово-экономического взаимодействия, всегда на повестке дня этого общения", - сказал он журналистам 22 января.

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Тэги: РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]