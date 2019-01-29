Путин в среду обсудит с президентом Молдавии двустороннюю повестку и региональные проблемы - пресс-служба Кремля

В среду, 30 января, в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить ключевые темы двусторонней повестки дня, включая взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также некоторые актуальные региональные проблемы", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что И.Додон посетит Россию с рабочим визитом.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предстоящей встрече В.Рутина с И.Додоном, сказал, что на ней, в частности, будет обсуждаться торгово-экономическое взаимодействие.

"Вы знаете, что идет постоянное общение, и многие вопросы, в том числе и торгово-экономического взаимодействия, всегда на повестке дня этого общения", - сказал он журналистам 22 января.