МБА сократил в 2018г активы на 9%, чистую прибыль – на 47%

Активы ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), крупнейшего банка страны, в 2018 году сократились на 8,8% - до 7 млрд 932,771 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Согласно данным банка, в 2018 году кредитный портфель увеличился на 7,8% - до 1 млрд 923,033 млн манатов.
Обязательства банка на конец 2018 года равны 6 млрд 771,246 млн манатов (спад на 12,6%).
Объем депозитов МБА на конец отчетного года составил 4 млрд 79,8 млн манатов (спад на 20,9%).
Капитал банка на 31 декабря 2018 года составил 1 млрд 161,526 тыс. манатов (рост на 22,5%). Уставный капитал банка равен 1 млрд 241,287 млн манатов.
По итогам деятельности в 2018 году МБА получил чистую прибыль в размере 425,841 млн манатов (спад по сравнению с 2017г на 47,3% - ИФ).
МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»