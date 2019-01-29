Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9434 RUR   0.0257 GBR   2.2361 TRY   0.3191

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.99 -1.70 Brent 59.93 -1.71

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 31 Янв 1 Фев

Финансы 29.01.2019 16:31

МБА сократил в 2018г активы на 9%, чистую прибыль – на 47%

Активы ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), крупнейшего банка страны, в 2018 году сократились на 8,8% - до 7 млрд 932,771 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Согласно данным банка, в 2018 году кредитный портфель увеличился на 7,8% - до 1 млрд 923,033 млн манатов.

Обязательства банка на конец 2018 года равны 6 млрд 771,246 млн манатов (спад на 12,6%).

Объем депозитов МБА на конец отчетного года составил 4 млрд 79,8 млн манатов (спад на 20,9%).

Капитал банка на 31 декабря 2018 года составил 1 млрд 161,526 тыс. манатов (рост на 22,5%). Уставный капитал банка равен 1 млрд 241,287 млн манатов.

По итогам деятельности в 2018 году МБА получил чистую прибыль в размере 425,841 млн манатов (спад по сравнению с 2017г на 47,3% - ИФ).

МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МБА, ПОКАЗАТЕЛИ


Похожие новости


МБА рассчитывает в 2017г довести показатели адекватности капитала до минимальных требований

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]