SOCAR в 2018г поставила на внутренний рынок более 11,2 млрд кубометров газа

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2018 году направила на обеспечение внутренних потребностей в природном газе 11 млрд 216 млн кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

«В 2018 году SOCAR поставила на внутренний рынок 11 млрд 216 млн кубометров газа. Кроме того, 1 млрд 993 млн кубометров было закачано в подземные газохранилища, 1 млрд 423 млн – направлено на экспорт в Грузию», - отметили в компании.

По данным SOCAR, в целом в 2018 году экспорт азербайджанского газа составил 9 млрд 438 млн кубометров (рост на 11,1%). Из указанного объема 7,23 млрд кубометров было поставлено в Турцию, 2,208 млрд кубометров – в Грузию.

Ранее министерство энергетики, ссылаясь на оперативные данные, сообщило, что SOCAR экспортировала в Грузию 1 млрд 399,7 млн кубометров газа. Поставки газа с месторождения Шах-Дениз в Турцию и Грузию составили 8 млрд 326,8 млн кубометров, в том числе в Турцию - 7 млрд 225 млн кубометров газа, Грузию - 1 млрд 101,8 млн кубометров.

Н.Аббасова