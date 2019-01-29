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СНГ 29.01.2019 19:19

Порошенко анонсирует подачу в 2024 году заявки Украины на вступление в ЕС

Украина в 2024 году подаст заявку на членство в Европейском Союзе, заявил президент Петр Порошенко.

"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. И нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий относительно членства в НАТО", - сказал П.Порошенко во вторник на международном форуме в Киеве.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ЗАЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]