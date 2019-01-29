Порошенко анонсирует подачу в 2024 году заявки Украины на вступление в ЕС

Украина в 2024 году подаст заявку на членство в Европейском Союзе, заявил президент Петр Порошенко.

"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. И нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий относительно членства в НАТО", - сказал П.Порошенко во вторник на международном форуме в Киеве.