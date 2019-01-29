Мэй может вернуться к обсуждению с Брюсселем ключевых условий сделки по Brexit - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может возобновить переговоры с Брюсселем об изменении условий согласованной ранее сделки по Brexit, пишет во вторник газета The Independent.
Издание отмечает, что во вторник утром Т.Мэй заявила парламентариям о намерении поддержать поправку Грэма Брэйди, которая подготовит почву для возможного возобновления переговоров с Брюсселем об условиях, на которых Британия намерена выйти из ЕС.
В случае возобновления переговоров центральной темой дискуссий останется вопрос о статусе ирландской границы.
В то же время премьер подчеркнула, что Соединенное Королевство выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года, "что бы ни случилось".
В конце прошлого года Брюссель и Лондон предварительно согласовали условия сделки по Brexit, однако британский парламент в январе отказался ратифицировать сделку в предложенном виде.
Очередное голосование по деталям сделки с ЕС пройдет в британском парламенте позже во вторник.
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