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Дальнее зарубежье 29.01.2019 19:46

Мэй может вернуться к обсуждению с Брюсселем ключевых условий сделки по Brexit - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может возобновить переговоры с Брюсселем об изменении условий согласованной ранее сделки по Brexit, пишет во вторник газета The Independent.

Издание отмечает, что во вторник утром Т.Мэй заявила парламентариям о намерении поддержать поправку Грэма Брэйди, которая подготовит почву для возможного возобновления переговоров с Брюсселем об условиях, на которых Британия намерена выйти из ЕС.

В случае возобновления переговоров центральной темой дискуссий останется вопрос о статусе ирландской границы.

В то же время премьер подчеркнула, что Соединенное Королевство выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года, "что бы ни случилось".

В конце прошлого года Брюссель и Лондон предварительно согласовали условия сделки по Brexit, однако британский парламент в январе отказался ратифицировать сделку в предложенном виде.

Очередное голосование по деталям сделки с ЕС пройдет в британском парламенте позже во вторник.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЕС, BREXIT, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]