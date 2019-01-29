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СНГ 29.01.2019 19:31

Порошенко видит главной задачей Украины на пятилетку усиление армии, в том числе новейшим оружием "со всего мира"

Укрепление Вооруженных сил Украины остается приоритетным делом на ближайшие пять лет, заявляет украинский президент Петр Порошенко.

"В течение ближайших 5 лет нашим с вами приоритетным делом останется укрепление Вооруженных сил, их модернизация и оснащение новейшими образцами оружия и военной техники как украинского производства, так и, наконец, со всего мира, со стороны всех наших партнеров", - сказал П.Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

Президент подчеркнул, что лишь боеспособная армия может гарантировать мир.

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Тэги: УКРАИНА, АРМИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ, ПОРОШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]