Укрепление Вооруженных сил Украины остается приоритетным делом на ближайшие пять лет, заявляет украинский президент Петр Порошенко.

"В течение ближайших 5 лет нашим с вами приоритетным делом останется укрепление Вооруженных сил, их модернизация и оснащение новейшими образцами оружия и военной техники как украинского производства, так и, наконец, со всего мира, со стороны всех наших партнеров", - сказал П.Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

Президент подчеркнул, что лишь боеспособная армия может гарантировать мир.