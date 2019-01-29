Власти Италии разрешат мигрантам, спасенным голландским судном, сойти на берег, если они не останутся в этой стране

Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что 47 мигрантов, спасенных в Средиземном море нидерландским судном, могут сойти на итальянский берег, если далее они направятся в Германию или Нидерланды.
"Сойдут ли мигранты на берег? Только если они направятся в Нидерланды, флаг этой страны был на судне, команда которого их спасла. Или же они могут направиться в Германию, где зарегистрирована неправительственная организация Sea Watch, которой принадлежит судно", - написал М.Сальвини на своем аккаунте в Twitter.
По его словам, "Италия уже приняла достаточно (мигрантов - ИФ) и потратила слишком много".
19 января судно под нидерландским флагом и принадлежащее германской НПО Sea Watch подобрало у берегов Ливии мигрантов, в том числе восемь детей, они пытались попасть в Италию.
Правительство Италии позволило судну пришвартоваться в сицилийской бухте, однако запретило мигрантом сходить на берег.
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