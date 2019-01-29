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Дальнее зарубежье 29.01.2019 20:16

Власти Италии разрешат мигрантам, спасенным голландским судном, сойти на берег, если они не останутся в этой стране

Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что 47 мигрантов, спасенных в Средиземном море нидерландским судном, могут сойти на итальянский берег, если далее они направятся в Германию или Нидерланды.

"Сойдут ли мигранты на берег? Только если они направятся в Нидерланды, флаг этой страны был на судне, команда которого их спасла. Или же они могут направиться в Германию, где зарегистрирована неправительственная организация Sea Watch, которой принадлежит судно", - написал М.Сальвини на своем аккаунте в Twitter.

По его словам, "Италия уже приняла достаточно (мигрантов - ИФ) и потратила слишком много".

19 января судно под нидерландским флагом и принадлежащее германской НПО Sea Watch подобрало у берегов Ливии мигрантов, в том числе восемь детей, они пытались попасть в Италию.

Правительство Италии позволило судну пришвартоваться в сицилийской бухте, однако запретило мигрантом сходить на берег.

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Тэги: ИТАЛИЯ, САЛЬВИНИ, МИГРАНТЫ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]