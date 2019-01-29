Депозитный портфель AccessBank превысил 500 млн. манатов

Активы банка приближаются к 900 млн. манатов
"AccessBank" огласил финансовые показатели за 2018-ый год.
Активы банка на 1-ое января 2019-го года составили 878,688 млн. манатов, что говорит о годовом росте на 33,867 млн. манатов. В IV квартале 2018-го года активы банка увеличились на 42,232 млн. манатов.
Кредитный портфель "AccessBank"а за год вырос на 38,985 млн. манатов, за квартал - на 24,010 млн. манатов, достигнув 542,488 млн. манатов.
Депозитный портфель банка увеличился на 101,323 млн. манатов или 25,3% достигнув 501,138 млн. манатов. Квартальный рост портфеля составил 37,113 млн. манатов. Безусловно, это является показателем высокого доверия банку со стороны клиентов.
Коэффициент мгновенной ликвидности на конец декабря составляет 79,5%, что в 2,65 раза выше нормативного показателя.
Доходы банка за отчетный год составили 27,315 млн. манатов.
Комментируя финансовые показатели председатель правления "AccessBank"а Анар Гасанов отметил: "Основные бизнес показатели демонстрируют серьезный рост и это говорит о том, что вступление банка в новый этап развития дает свои плоды. Менеджмент уверен, что динамика роста будет носить тенденциозный характер. Иными словами, быть партнером микро, малого и среднего бизнеса, в том числе принимать активное участие в развитии этих сфер остается основной миссией банка. С этой точки зрения капитализация банка имеет важное значение. Отмечу, что в настоящее время этот процесс находится на стадии завершения. "AccessBank" вступил в 2019-ый год с новыми целями и я верю, что благодаря нашей сильной команде и клиентам, которые всегда оказывают нам доверие, мы достигнем поставленных целей".
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