Промоутеры 16 этапов раскритиковали владельцев Формулы-1

Промоутеры 16 из 21 этапа «Формулы-1» выступили с официальным заявлением, в котором раскритиковали принципы работы новых владельцев «королевских гонок» из «Либерти Медиа».
«Организаторам соревнований не нравится постепенный уход трансляций «Формулы-1» на платное телевидение», - сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на издание RaceFans.
Также в «Формуле-1» остались разочарованы решением компании не брать промоутерские взносы с Гран-при Майами
«Не в долгосрочных интересах спорта, что болельщики теряют свободный доступ к телевизионным трансляциям. Не хватает ясности касательно новых инициатив в «Формуле-1», промоутеры недостаточно вовлечены в процесс внедрения этих инициатив», - говорится в сообщении.
По мнению организаторов соревнований, новые гонки не должны внедряться с ущербом к существующим Гран-при, «хотя ассоциации нравятся альтернативные бизнес-модели, которые предлагаются потенциальным новым этапам».
Промоутеры ждут коллективного подхода к развитию чемпионата и возможности предложить свой опыт и знания Формуле-1 и ФИА.
Под заявлением подписались промоутеры Гран-при Австралии, Азербайджана, Канады, Китая, Франции, Австрии, Великобритании, Германии, Венгрии, Бельгии, Италии, Сингапура, Мексики, США и Бразилии.
Воздержались от комментариев организаторы Гран-при России, Бахрейна, Монако, Японии и Абу-Даби.
А.Бабаев
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