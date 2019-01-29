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Спорт 29.01.2019 17:33

Промоутеры 16 этапов раскритиковали владельцев Формулы-1

Промоутеры 16 из 21 этапа «Формулы-1» выступили с официальным заявлением, в котором раскритиковали принципы работы новых владельцев «королевских гонок» из «Либерти Медиа».

«Организаторам соревнований не нравится постепенный уход трансляций «Формулы-1» на платное телевидение», - сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на издание RaceFans.

Также в «Формуле-1» остались разочарованы решением компании не брать промоутерские взносы с Гран-при Майами

«Не в долгосрочных интересах спорта, что болельщики теряют свободный доступ к телевизионным трансляциям. Не хватает ясности касательно новых инициатив в «Формуле-1», промоутеры недостаточно вовлечены в процесс внедрения этих инициатив», - говорится в сообщении.

По мнению организаторов соревнований, новые гонки не должны внедряться с ущербом к существующим Гран-при, «хотя ассоциации нравятся альтернативные бизнес-модели, которые предлагаются потенциальным новым этапам».

Промоутеры ждут коллективного подхода к развитию чемпионата и возможности предложить свой опыт и знания Формуле-1 и ФИА.

Под заявлением подписались промоутеры Гран-при Австралии, Азербайджана, Канады, Китая, Франции, Австрии, Великобритании, Германии, Венгрии, Бельгии, Италии, Сингапура, Мексики, США и Бразилии.

Воздержались от комментариев организаторы Гран-при России, Бахрейна, Монако, Японии и Абу-Даби.

А.Бабаев

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Тэги: ФОРМУЛА/1, ПРОМОУТЕРЫ, КРИТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]