Минэкономики и ГТК Азербайджана будут сотрудничать в вопросах упрощения торговли

Министерство экономики и Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам упрощения торговли.

Документ подписали министр экономики Шахин Мустафаев и глава ГТК Сафар Мехтиев.

Документ предусматривает проведение совместных мероприятий по упрощению торговли, обеспечение устойчивого экономического развития и диверсификацию экономики, совершенствование механизмов господдержки предпринимателей, создание эффективной бизнес-среды для участников внешнеэкономической деятельности, оптимизацию экспортно-импортных операций и расширение сотрудничества по другим направлениям.

Б.Рустамбеков