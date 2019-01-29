Кабмин подготовит предложения для обеспечения деятельности СЭЗ Алят

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах для обеспечения деятельности свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят.

Соответствующее распоряжение И.Алиева во вторник опубликовано на сайте главы государства.

Для обеспечения реализации распоряжения Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить пакет предложений по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство.

Ф.Исазаде