Кабмин подготовит предложения для обеспечения деятельности СЭЗ Алят

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах для обеспечения деятельности свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят.
Соответствующее распоряжение И.Алиева во вторник опубликовано на сайте главы государства.
Для обеспечения реализации распоряжения Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить пакет предложений по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство.
Ф.Исазаде
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